"الصحة" تستعرض أبرز مزايا التحديث الجديد لتطبيق "الحصن" في "جيتكس"

استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع النسخة المحدثة من التطبيق الصحي الرقمي الوطني "الحصن" بعد إضافة ميزات جديدة إليه تشمل تطعيمات الأطفال الضرورية منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاماً وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023" المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي.

تأتي النسخة المحدثة من تطبيق "الحصن" التي أطلقتها المنظومة الصحية في الدولة مؤخراً لتعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين وذلك في إطار أولويتها لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية وبهدف دعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات من خلال الإجراءات الاستباقية الوقائية بأفضل التقنيات الرقمية المتقدمة.

واستعرضت الوزارة من خلال منصتها مادة فيلمية تظهر أبرز المزايا التي يوفرها التحديث الجديد للتطبيق بما فيها الرحلة الرقمية للبرنامج. وتتيح التحديثات مجموعة من الحلول الرقمية التي تمكن الأسر من متابعة حالة التطعيم ومراجعة سجلاتها بسلاسة من خلال واجهة مصممة باحترافية وفق أفضل الممارسات التي تضمن سهولة الاستخدام لجميع الأفراد وكذلك إمكانية وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة وموثوقة.

وأوضحت الوزارة أن الميزات الجديدة المدعومة بالسحابة الوطنية تعد ثمرة للتعاون المشترك مع منصة «رعايتي» الرقميّة المخصصة للرعاية الصحية والتي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد "NUMR" والذي يشكل جزءاً محورياً في المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة ومعلومات دقيقة لتحقيق رؤيتها في إرساء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي يتمتع بعمر مديد مشيراً إلى أن تحديث تطبيق الحصن يشكل نقلة نوعية في البرنامج الوطني للتحصين من بطاقة التطعيم الورقية إلى سجل التطعيم الرقمي وذلك تجسيداً لاستراتيجية التحول الذكي للخدمات الصحية والاستثمار الأمثل للتقنيات والتطبيقات الذكية ودعا جميع الأسر لتحميل التطبيق والاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق رعاية صحية أفضل لأطفالهم وضمان مناعة المجتمع وجودة الحياة بالدولة.

من جانبها قالت الدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة: "يأتي الإصدار الجديد من تطبيق الحصن في إطار جهودنا الرامية للارتقاء بالنظام الصحي والوقاية من الأمراض السارية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية إلى جانب تعزيز جودة الرعاية الصحية للأطفال في الدولة وتساعد الميزات الجديدة الأسر في تسهيل عملية تتبع التطعيمات الضرورية لأطفالهم وتمكينهم من مراجعة السجلات بكل يسر من خلال واجهة سهلة الاستخدام".