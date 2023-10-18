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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
18 أكتوبر 2023 18:01

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52والمد الثاني عند الساعة 04:38 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والجزر الأول عند الساعة 18:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:04. 

المصدر: وام
الإمارات
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