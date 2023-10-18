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رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفياً الوضع الإنساني في غزة والعلاقات الثنائية

رئيس الدولة ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفياً الوضع الإنساني في غزة والعلاقات الثنائية
18 أكتوبر 2023 19:48

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الصديقة.. بحثا خلاله الأولوية القصوى لتأمين الحماية الكاملة للمدنيين وفق مباديء القانون الإنساني الدولي وضرورة تجنيبهم مزيداً من المعاناة في ظل التطورات الخطيرة المتصاعدة التي يشهدها قطاع غزة.

كما بحث الجانبان ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار ومنع مزيد من التصعيد والتدهور في الأوضاع الإنسانية .. بجانب تكثيف المساعي الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها في هذا الشأن.

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وأكد الجانبان أهمية دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل ومنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيداً من العنف وعدم الاستقرار. كما بحث سموه ومعالي فوميو كيشيدا سبل تنمية علاقات التعاون والعمل المشترك وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات ضمن إطار العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
فوميو كيشيدا
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