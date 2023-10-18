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علوم الدار

البابا فرنسيس يطلع على تحضيرات جناح الأديان في COP28

البابا فرنسيس يطلع على تحضيرات جناح الأديان في COP28
18 أكتوبر 2023 21:16

اطلع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة على تحضيرات جناح الأديان في COP28 الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتَّعاون مع رئاسة COP28 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك خلال استقباله الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام.

ويهدف الجناح إلى أن يكون منصةً عالميةً للحوار بين قادة الأديان ورموزها المختلفة وإشراكهم في جهود مواجهة التغيرات المناخية. وفي السياق ذاته التقى الأمين العام كلا على حدة ..الكاردينال بيترو بارولين، أمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان و الكاردينال ميغيل أيوسو، رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان، رئيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

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وتمت مناقشة المستجدات بشأن قمة الأديان التي ستعقد في أبوظبي في 6 و7 نوفمبر بأبوظبي بالشراكة مع رئاسة COP28 والكنيسة الكاثوليكيَّة . وأهمية الرسالة التي ستخرج من قمة رموز الأديان إلى COP28 .

المصدر: وام
كوب 28
البابا فرنسيس
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