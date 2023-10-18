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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الألماني

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الألماني
18 أكتوبر 2023 21:44

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية تتضمن دعوة سموه للقيام بزيارة دولة إلى ألمانيا لتعزيز علاقات البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله سعادة الكساندر شونفيلدار سفير جمهورية ألمانيا لدى الدولة.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل شراكتهما الإستراتيجية، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
فرانك فالتر شتاينماير
محمد بن زايد
الإمارات
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