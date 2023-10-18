حديقة أم الإمارات: ريع تذاكر الجمعة لـحملة «تراحم»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار الجهود الإنسانية، التي تقوم بها الدولة لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.. قررت حديقة أم الإمارات الوجهة المجتمعية الرائدة في قلب العاصمة أبوظبي تخصيص عائد بيع تذاكر غد الجمعة لصالح حملة «تراحم من أجل غزة».

ويندرج قرار إدارة الحديقة في إطار مشاركة مختلف هيئات ومؤسسات المجتمع في حملة إغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.. ويجري تنظيم «تراحم من أجل غزة» بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة

الخارجية، ووزارة تنمية المجتمع، وتهدف إلى إقامة مراكز لتجميع، وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية.