«محطة ربع قرن» تنطلق غداً

الشارقة (وام)

تنظم مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين المحطة الثانية لحملتها الترويجية «محطة ربع قرن» تحت شعار «من هنا تصنع الأجيال» من 20 حتى 22 أكتوبر الجاري، مستهدفة شرائح المجتمع كافة من أولياء الأمور والفئات العمرية المستهدفة في مؤسساتها المنضوية المتمثلة في أطفال الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، ضمن الفئة العمرية من 6 إلى أكثر من 31 عاماً في مركز الرحمانية التجاري بالشارقة.

وتشمل منصة المؤسسة ورشاً إبداعية متنوعة في مختلف المسارات، منها العلمية والثقافية والفنية يقوم بتنفيذها نخبة من المختصين ومجموعة من المتميزين من منتسبي مؤسسات ربع قرن، كما سيحظى الزوار بفرصة التعرف على مؤسسة ربع قرن ومؤسساتها المنضوية من خلالها المطبوعات التعريفية، بالإضافة إلى آلية التسجيل في مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة ونظام العضوية والولاء «همة».