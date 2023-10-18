«عون للخدمة المجتمعية» تضيف 80 مدرسة وروضة أطفال وجامعة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد القائمون على جائزة «عون للخدمة المجتمعية» التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اهتمام القيادة بتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات التعليمية كافة، باعتبارها إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في غرس مفاهيم العمل التطوعي والإنساني والخيري بين الطلاب، وحثهم على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين. جاء ذلك خلال «الملتقى التعريفي لجائزة عون للخدمة المجتمعية للعام الدراسي 2023 -2024م».

وأوضح راشد الكعبي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، أن دور «الهيئة» لا يقتصر على المجالات الإغاثية أو المساعدات بل تعداه إلى خلق الشراكات المؤسسية وتنفيذ برامج التوعية، وإطلاق الخطط التدريبية في العديد من المجالات التي تدعم العديد من أفراد المجتمع، حيث يستهدف المركز هذا العام مشاركة عدد لا يقل عن 80 مدرسة وروضة أطفال وجامعة.