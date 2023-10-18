شراكة بين «بيئة أبوظبي» و«المعهد العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، عن أول اتفاقية شراكة بينهما من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود النمو الأخضر في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. واستناداً إلى الخبرات التي يتمتع بها الطرفان في مجالات العمل المناخي والتنمية الخضراء، ستعزز هذه الشراكة الجديدة من الجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتحديات المتعلقة بالبيئة في أبوظبي وخارجها.

وقّع على الاتفاقية نيابة عن الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي أحمد باهارون، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في «الهيئة»، وأحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «تتمثل رؤية (بيئة أبوظبي) في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة في أبوظبي، وللمضي قدماً نحو هذه الرؤية نسعى بشكل مستمر لبناء شراكات فعالة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي المحلية والإقليمية والعالمية في مجال العمل البيئي، من خلال بناء شراكات مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية».