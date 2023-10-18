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أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار على مناطق متفرقة من الدولة
19 أكتوبر 2023 02:12

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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هطلت، أمس، أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تهيئة فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية، مع طقس صحو إلى غائم جزئي أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحواً بوجه عام وغائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. وشملت مناطق الهطول المصحوبة بالبرد أحياناً، وادي الطوي ووادي العجيلي، ومسافي برأس الخيمة، وعلى طريق خورفكان، ومناطق متفرقة بالمنطقة الشرقية.
ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد يعتبر شهر أكتوبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة خاصة خلال النصف الثاني انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر.

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