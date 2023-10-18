سبيكة مصممة لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالمياً وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، عن الإصدار الجديد «AMALLOY-HT» ضمن مجموعته للمواد المتقدمة المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويشكل مسحوق سبائك الألمنيوم الجديد أول مادة أساسية مستخدمة لتصميم المعادن بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى الشرق الأوسط، وذلك بهدف استخدامها في أنظمة إذابة ودمج المساحيق باستخدام الليزر.

وبفضل الجهود الحثيثة التي بذلها فريق مركز بحوث المواد المتقدمة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي، نجحت سبائك «AMALLOY-HT» في معالجة العديد من التحديات الرئيسة التي يواجهّا قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد فيما يتعلق باستخدام المعادن والاستفادة من تقنية إذابة ودمج المساحيق باستخدام الليزر. إذ توظف هذه التقنية مصدراً عالي الطاقة لإذابة المادة الخام وتشكيلها حسب الحاجة، الأمر الذي وجد العديد من الاستخدامات الواعدة ضمن القطاع. ومع ذلك، ما زالت هنالك بعض التحديات القائمة نظراً للطبيعة الشديدة لعملية التفاعل بين المادة والليزر، والتي تسبب التشققات والعيوب التصنيعية في الكثير من المواد، ولا سيما عالية القوة منها. وقد أثمرت جهود البحث والتطوير لدى معهد الابتكار التكنولوجي في توسيع مجموعته من المعادن عالية القوة والقابلة للاستخدام للطباعة ثلاثية الأبعاد، والجدير بالذكر أن الإصدار الأول «AMALLOY» مثّل أول سبيكة ألمنيوم منخفضة التكلفة وعالية القوة مصممة بالكامل على أيدي فريق باحثين في الإمارات العربية المتحدة ومقدمةً قوة كبيرة وفي الوقت نفسه مستوى منخفض من معامل قابلية التشقق تحت السخونة.