«معاً لسلامة أبنائنا» في الفجيرة

الفجيرة (وام)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات وأنشطة الحملة الفرعية لعام 2023 تحت شعار «معاً لسلامة أبنائنا من الحوادث» التي تستمر مدة شهر، وذلك بهدف ترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية لجعل الطرق أكثر أمناً.

وأكد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات في الفجيرة أهمية تكاتف الجهود لتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة المرورية للأبناء، وتعزيز دور القطاعات الحكومية والخاصة كافة المعنية بذلك، مشيراً إلى أهمية دور الأسرة والمدرسة في تعزيز الوعي المروري لدى الناشئة للمحافظة على سلامتهم من أخطار الحوادث المرورية.

تجنب

شدد العقيد الظنحاني على ضرورة تجنب المخالفات التي تسبب وقوع الحوادث وتؤثر على سلامة الأبناء كجلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية للمركبة، وعدم توفير مقاعد الحماية للأطفال داخل المركبة، وعدم التزام السائقين بإشارة قف للحافلات المدرسية.