الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام شركة بدفع مبلغ 15 ألف درهم لعامل

إلزام شركة بدفع مبلغ 15 ألف درهم لعامل
19 أكتوبر 2023 02:12

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
«زوارق الريموت والفلاي بورد» تنطلق في أبوظبي السبت

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين عامل فني وشركة خاصة يعمل لديها، بإلزام الشركة بدفع مبلغ 15 ألف درهم للشاكي، نظير عدم تسليمها الشهادة الجامعية للعامل الفني وتفويت فرصة عمل، تعويضاً شاملاً معنوياً ونفسياً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الشركة بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
 وكان عامل فني قد أقام دعوى قضائية ضد شركة خاصة كان يعمل لديها، نظير إضاعتها لشهادته الجامعية، ما فوّت عليه كسب وبذل مبالغ لاستخراج الشهادة مما سبب له ضرراً مادياً ومعنوياً ونفسياً، الأمر الذي حدا به للمطالبة، بإلزام الشركة التي يعمل لديها عليها بدفع مبلغ وقدره 197 ألف درهم إجمالي قيمة المطالبات (التعويض النفسي والمعنوي قيمة 3 آلاف درهم، تعويض ما فاته من كسب قيمة 120 ألف درهم راتب سنة، وقيمة المبلغ المسدد لاستخراج الشهادة ألف درهم، وقيمة المبلغ التي سيقوم بسداده 11 ألف درهم.  وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام الشركة بدفع مبلغ  15 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي للعامل الفني، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الشاكي على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم.

أبوظبي
محكمة أبوظبي
آخر الأخبار
«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير
الرياضة
«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير
اليوم 16:03
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
اليوم 16:00
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
الرياضة
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
اليوم 15:35
ميسي يعود إلى «كامب نو»
الرياضة
ميسي يعود إلى «كامب نو»
اليوم 15:31
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
علوم الدار
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©