تعاون بين «التربية» و«ألف للتعليم»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «ألف للتعليم» ووزارة التربية والتعليم، أمس، مذكرة تفاهم تشكّل إطاراً لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستدامة البيئية والتعليم المناخي. ويأتي توقيع المذكرة ترجمةً لحرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، وفي إطار المساعي المشتركة للمضي قُدُماً في تحقيق أهدافهما في مجال الاستدامة البيئية، ودمج الاستدامة كمحورٍ رئيس في مختلف مراحل العملية التعليمية.

وتسهم مذكرة التفاهم في دفع عجلة التعليم الأخضر عبر تنفيذ سلسلةٍ من المبادرات الرامية لتنمية معارف ومهارات الطلبة والأكاديميين وتمكينهم من قيادة مسارات العمل المناخي. وبموجب هذا التعاون، ستشارك «ألف للتعليم» خبراتها وإمكاناتها، وتتيح الوصول إلى المصادر والموارد التعليمية في سبيل تصميم وتنفيذ مبادرات التعليم الأخضر، وستشارك في الفعاليات التي تقيمها الوزارة حول التعليم المناخي.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم: «ندرك في وزارة التربية والتعليم الدور الحيوي لقطاع التعليم في تشكيل وعي الأجيال القادمة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المناخية وبناء مستقبل مستدام. ونحرص على تعزيز أطر التعاون المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين - على المستويين المحلي والدولي - لتطوير المنظومة التعليمية وفق استراتيجية واضحة المعالم تستهدف تضمين مفاهيم الاستدامة في كافة مفاصل المنظومة، بما يتماشى مع أجندة المناخ الوطنية».