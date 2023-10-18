الجامعة القاسمية تستضيف ندوة عن التعليم

الشارقة (وام)

استضافت الجامعة القاسمية، أمس، ندوة بعنوان «دور التعليم المستمر في التعلم المسبق»، نظمتها مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.

حضر الندوة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، والدكتور عماد أبو الروب، مفوض الاعتماد الأكاديمي، وعدد من رؤساء الجامعات والمسؤولين والمفوضين الأكاديميين والمتحدثين الرئيسيين.

تضمنت الندوة التي حضرها 170 مشاركاً يمثلون مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة، مجموعة من الجلسات والمحاضرات وجلسات النقاش التي ألقاها عدد من مديري الجامعات والمتخصصين في مجال التعليم المستمر والتعلم المسبق.