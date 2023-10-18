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علوم الدار

انطلاق اللقاء السنوي لطلبة «الدراسات العليا»

جانب من المشاركين في الملتقى (وام)
19 أكتوبر 2023 02:13

الشارقة (وام)

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نظمت كلية الدراسات العليا بجامعة الشارقة بالتعاون مع مكتب نائب المدير لشؤون الأفرع والطلاب، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، الملتقى السنوي لطلبة الدراسات العليا، شهده عدد كبير من طلبة الدراسات العليا لبرامج الماجستير والدكتوراه، والبالغ عددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة.
تم خلال الملتقى مناقشة الدور الرئيس الذي يسهم به البحث العلمي في تطوير المجتمع والارتقاء بمكانة وسمعة الجامعة، والإمكانات الأكاديمية التي توفرها لطلبة الدراسات العليا، كما نوقش العديد من المقترحات والأفكار التي عرضها الطلبة، وحضر اللقاء عدد من نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء من الهيئة التدريسية.
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، خلال كلمته بالملتقى، أن جامعة الشارقة أصبحت من أقوى الجامعات محلياً وإقليمياً في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، محققة رؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، باستقطاب العالم والباحث والأكاديمي الذي يهتم بالبحث العلمي الرصين الذي يخدم المجتمع.

كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة
جامعة الشارقة
الشارقة
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