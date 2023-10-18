الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

286 مشاركة محلية وخليجية في جوائز «حمدان التعليمية»

خلال الإعلان عن المشاركات وبدء عمليات التحكيم للجائزة (من المصدر)
19 أكتوبر 2023 02:13

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، بدء عمليات التحكيم المركزي للدورة الـ 26 من جوائزها التعليمية على المستويين المحلي والخليجي والتي تستهدف الطلاب والمعلمين والتربويين والمدارس، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة لتكريمهم وعرض إنجازاتهم المتميزة.
وقال الدكتور علي الكعبي، رئيس ومنسق عام لجان التحكيم المركزية: «تطبق مؤسسة حمدان في عملية التحكيم أفضل المعايير العالمية وأحدث الأدوات المستخدمة لضمان دقة النتائج، حيث ظلت المؤسسة تسعى على الدوام للتجويد والتحديث في إطار جهودها لتطوير عملية التحكيم لتواكب أفضل المعايير».  
 وأوضح القائمون على الجوائز أن الجائزة شهدت إقبالاً ملحوظاً على المستويين المحلي والخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين على المستوى المحلي 198 مقارنة بعدد 177 في الدورة الـ 25. أما على المستوى الخليجي، فقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 88 مقارنة بعدد 77 في الدورة السابقة 25. وبلغ إجمالي المشاركات لفئة الطالب المتميز على المستوى الخليجي 32 مشاركة، ولفئة المعلم المتميز 34 مشاركة، والمدرسة المتميزة 22 مشاركة.

حمدان التعليمية
آخر الأخبار
«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير
الرياضة
«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير
اليوم 16:03
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
اليوم 16:00
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
الرياضة
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
اليوم 15:35
ميسي يعود إلى «كامب نو»
الرياضة
ميسي يعود إلى «كامب نو»
اليوم 15:31
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
علوم الدار
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©