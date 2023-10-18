286 مشاركة محلية وخليجية في جوائز «حمدان التعليمية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، بدء عمليات التحكيم المركزي للدورة الـ 26 من جوائزها التعليمية على المستويين المحلي والخليجي والتي تستهدف الطلاب والمعلمين والتربويين والمدارس، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة لتكريمهم وعرض إنجازاتهم المتميزة.

وقال الدكتور علي الكعبي، رئيس ومنسق عام لجان التحكيم المركزية: «تطبق مؤسسة حمدان في عملية التحكيم أفضل المعايير العالمية وأحدث الأدوات المستخدمة لضمان دقة النتائج، حيث ظلت المؤسسة تسعى على الدوام للتجويد والتحديث في إطار جهودها لتطوير عملية التحكيم لتواكب أفضل المعايير».

وأوضح القائمون على الجوائز أن الجائزة شهدت إقبالاً ملحوظاً على المستويين المحلي والخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين على المستوى المحلي 198 مقارنة بعدد 177 في الدورة الـ 25. أما على المستوى الخليجي، فقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 88 مقارنة بعدد 77 في الدورة السابقة 25. وبلغ إجمالي المشاركات لفئة الطالب المتميز على المستوى الخليجي 32 مشاركة، ولفئة المعلم المتميز 34 مشاركة، والمدرسة المتميزة 22 مشاركة.