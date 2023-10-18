100 مؤسسة تشارك في معرض التعليم بالشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

شهدت فعاليات معرض التعليم الدولي الـ 19، التي انطلقت أمس في مركز «إكسبو الشارقة»، طرح العديد من التخصصات الجديدة والبرامج التعليمية المبتكرة، وتسهيلات وخدمات مميزة من المؤسسات التعليمية والجامعات المشاركة في المعرض، حيث حظي بإقبال كبير من طلاب المدارس من مختلف مناطق الدولة.

وافتتح الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة، المعرض الذي ينظمه مركز «إكسبو الشارقة»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، ويشهد مشاركة أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من الإمارات وكندا ومملكة البحرين وماليزيا والهند.

وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن المعرض أصبح أحد أهم حدث للتعليم في الدولة والمنطقة، ويستهدف شريحة الشباب التي تعتبر القوى المستقبلية المحركة لسوق العمل ومشاريع التنمية، ويعتبر من الفعاليات التي تسهم بدور فاعل في مواكبة الازدهار، الذي يشهده قطاع التعليم العالي على مستوى المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها، انطلاقاً من أهمية التعليم باعتباره أساس تطوير رأس المال البشري، وركيزة أساسية في ضمان استدامة مسيرة التنمية الشاملة القائم على المعرفة والابتكار.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»: إن المعرض يأتي في إطار حرص المركز على المساهمة في دعم العملية التعليمية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة للقطاع التعليمي الذي تشهده الدولة، لافتاً إلى أن النسخة الـ 19 للمعرض، تضم العديد من المشاركات من أرقى الجامعات العالمية التي تثري العملية التعليمية على مستوى الدولة، وتعزز من مكانة الإمارات على الساحة الإقليمية والعالمية.

وأكد الدكتور حمد الكعبي، مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم، حرص مشاركة الوزارة في مثل هذه المعارض التعليمية المهمة، لتقديم أفضل الخدمات للطلاب والجمهور، وتعريفهم بكل جديد ومستحدث في الوزارة، مؤكداً أنه تم تطوير الخدمات بشكل كبير، تشمل خدمات برامج إدارة البعثات ومعادلة الشهادات، والإرشاد والقبول والتسجيل، وغيرها.

وأضاف: إن الهدف من المشاركة في معرض التعليم الدولي بـ«إكسبو الشارقة»، هو استقطاب العديد من الطلاب المتميزين، لابتعاثهم إلى أهم الدول المعتمدة والتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى تعريفهم بمعايير وشروط الابتعاث ومواعيد تقديم الخدمة .

وقال إبراهيم الزعابي، نائب رئيس أول بأكاديمية أدنوك الفنية، إن مشاركة الأكاديمية في معرض التعليم الدولي، تأتي ضمن رؤية استراتيجية الإمارات والخطط المستقبلية، التي تواكب استراتيجيات جودة الحياة وصنع في دولة، لافتاً إلى أن التحول الصناعية يتطلب إعداد جيل من الفنيين المهرة بكفاءات تواكب تحديات المستقبل التي توفرها أكاديمية أدنوك الفنية.