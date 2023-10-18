«بيور هيلث» تطلق أول تطبيق مبتكر جديد لحياة صحية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، إطلاق «بيورا»، التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يدمج مرافق الرعاية الصحية التقليدية والبيانات بسلاسة عبر الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مهمة المجموعة المتمثلة في الارتقاء بعلم استدامة الشباب. ويعد تطبيق «بيورا» تطبيقاً رقمياً شاملاً للصحة، ويهدف إلى بلورة رؤية «بيورهيلث».

ومن خلال دمج معلومات الرعاية الصحية التي يتم جمعها عبر مصادر متعددة، مثل المراقبة الآنية عبر الأجهزة القابلة للارتداء، يشمل «بيورا»، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عدداً من الحلول الصحية التي تركز على المريض في منصة متكاملة، بما في ذلك الاستشارات الطبية عن بُعد، وإدارة الأدوية والالتزام بها، وإدارة مرض السكري، والصحة النفسية واللياقة البدنية والعافية بشكل عام.

ويوفر التطبيق للمستخدمين الأفراد «بيورسكور» الخاص بهم، وهي أول نتيجة ديناميكية مبنية على الأدلة في المنطقة تعكس صحة الفرد وعافيته الحالية. وتم إنشاء «بيورسكور» بالتعاون مع «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، وصمم لتشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات تسهم في تحسين صحتهم ولياقتهم البدنية.

وقالت شايستا آصف، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «بيورهيلث»: «يمثل تطبيق (بيورا) خطوة مهمة في إطار مهمتنا الرامية إلى توفير حلول رعاية صحية مبتكرة ومصممة خصيصاً لكل فرد، بما يساهم في دعم رؤيتنا الطموحة. وبفضل قوة الذكاء الاصطناعي و(بيورسكور)، فإننا نمكّن الأفراد من التحكم بصحتهم ورفاهيتهم بشكل غير مسبوق. ويسعدنا توسيع بصمتنا الرقمية، من خلال تقديم هذا التطبيق المبتكر الذي تم تطويره في أبوظبي للعالم بهدف تعزيز سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، وتمكين الأفراد من حلول التكنولوجيا المبتكرة.