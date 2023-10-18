«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: توصيل 85 ألف وصفة طبية إلى منازل المتعاملين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنه تم توصيل 36.758 وصفة طبية إلى منازل وأماكن المتعاملين منذ بداية عام 2023 وحتى شهر سبتمبر الماضي، ليرتفع عدد المستفيدين من مبادرة «دوائك لبيتك»، إلى 85474 وصفة طبية تم توصيلها خلال العام الماضي والفترة حتى نهاية الشهر الماضي من العام الحالي.

وأشارت المؤسسة رداً على استفسارات «الاتحاد»، إلى أن هناك ازدياداً ملحوظاً في إقبال المتعاملين على الحصول على الخدمة، وذلك لزيادة الوعي والثقافة لدى المتعاملين بسهولة الحصول على الخدمة، وتوفير الوقت والجهد والازدحام على المتعاملين.

وأوضحت أن خدمة صرف الأدوية عبر مبادرة «دوائك لبيتك» تتوافر في المنشآت الصحية كافة التابعة لمؤسسة الإمارات الصحية، سواء في المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت المؤسسة أن الخدمة تشمل جميع الفئات المعنية بتوصيل الدواء إلى المنازل، ويستفيد منها جميع المواطنين في أنحاء الإمارات، مشيرة إلى أن كبار المواطنين وأصحاب الهمم، من الفئات ذات الأولوية لتوفير الخدمة، حيث يعدان من بين الفئات الأكثر استفادة من الخدمة.

وحول مدى دعم المبادرة لمؤشر جودة الرعاية الصحية، أفادت المؤسسة بأن الخدمة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية، ودعم مؤشر جودة الرعاية الصحية، وتعزيز الاستدامة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى إسعاد المتعاملين من خلال توصيل أدوية المرضى إلى منازلهم، ورفع مستوى جودة العمل، وحماية المرضى وذويهم من احتمالية العدوى.

وقالت: «كما أن المبادرة تؤكد أن المتعامل هو محور تركيزنا، وتحرص على فهم رؤاهم وتطلعاتهم لضمان حصولهم على تجربة وخدمة تفوق تطلعاتهم».

وأضافت: «تماشياً مع الإجراءات الرامية إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية من أجل المساهمة في الحد من انتشار العدوى، فإن خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل تسعى لضمان تزويد المرضى باحتياجاتهم الدوائية بطريقة آمنة».

وأشارت إلى أن المستفيد من الخدمة ليس مضطراً للحضور شخصياً إلى الصيدلية، وعلى وجه الخصوص مرضى كبار المواطنين والمرضى المزمنين.

وذكرت أنه حفاظاً على ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والمالية، تحرص المبادرة على ضمان استدامة عملياتنا وخدماتنا بأفضل ما يمكن، مشيرة إلى أن خدمة توصيل الأدوية للمنازل تعزز من الإجراءات الآمنة والفعالة لضمان تعزيز تطوير واستدامة الخدمات الصحية التي توفرها المؤسسة.

وعن كيفية المحافظة على جودة الأدوية خلال عملية الصرف والتوصيل إلى المنازل، أكدت المؤسسة أن الخدمة تتميز بالجودة والكفاءة، حيث يتم تحضير الأدوية في اليوم نفسه الذي يتم صرف الأدوية فيه، ويتم تصنيف الأدوية حسب درجة حرارة حفظها في أكياس مخصصة منها مبردة وأخرى غير مبردة.

ولفتت إلى أنه يتم التأكد من متابعة رحلة نقل الدواء من الصيدلية إلى المستلم عن طريق نظام إلكتروني ذكي للمراقبة، وفي حال حدوث أي تغيرات في درجة الحرارة والرطوبة يمنع تسليم الأدوية للمريض حسب السياسة الخاصة بتوصيل الأدوية.

وقالت: «تتميز الخدمة بالجودة والكفاءة، حيث تمر الأدوية التي يتم صرفها عبر نظام رقمي ذكي، قبل استخدام الأكياس المخصصة للأدوية والتي تتضمن أكياساً مبردة وأخرى غير مبردة وفقاً لطبيعة الدواء، بالإضافة إلى نظام تتبع لقياس درجات الحرارة وتطبيق إلكتروني ذكي لتوصيل الأدوية وضمان جودتها».

وأضافت: «كما يتم قياس سعادة المتعاملين عن الخدمة بإرسال رسالة نصية للمتعامل بعد تلقيه الخدمة، وتتضمن استبياناً يقيس مستوى الخدمة بهدف التطوير المستمر عليها وفقاً لطموحات ومتطلبات المتعاملين».

توعية

بينت المؤسسة، أنه تتم توعية المتعاملين بالتأكد من تسلم الأدوية الصحيحة، والتحقق من الكميات المذكورة على الطرد قبل التوقيع على وصل التسلم، وفي حال وجود أي استفسارات يتم التواصل مع منسق الخدمة في كل منشأة صحية.