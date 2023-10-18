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علوم الدار

ورشة حول انتخابات «استشاري الشارقة»

أعضاء لجنة انتخابات «استشاري الشارقة» والحضور خلال الورشة (وام)
19 أكتوبر 2023 02:13

الشارقة (وام)

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عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن إطار التجهيز للدورة الثالثة لعام 2023م لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة ورشة تعريفية بمقره شارك بها 63 موظفاً تنفيذياً بهدف تزويدهم بمعلومات شاملة حول إجراءات تسجيل المواطنين كأعضاء في الهيئات الانتخابية التسع المخصصة للإمارة.
وأكد أحمد سعيد الجروان، عضو اللجنة العليا للانتخابات والأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية هذا الحدث الوطني، حيث ستشهد إمارة الشارقة حراكاً انتخابياً نابضاً بالحياة، داعياً الموظفين التنفيذيين إلى بذل أقصى جهدهم لضمان نجاح هذه المرحلة المهمة.
وتم خلال الورشة استعراض الشروط الضرورية لتسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية عبر النظام الإلكتروني، والشروط التي يجب توافرها لتسجيل الناخبين في كل مدينة أو منطقة في إمارة الشارقة التي تنقسم إلى تسع مناطق إدارية مختلفة هي: الشارقة والذيد والحمرية والبطائح ومليحه والمدام وخورفكان وكلباء ودبا الحصن. كما تم شرح كيفية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية عبر النظام الإلكتروني والإجراءات المتبعة في هذا السياق.
وفي ختام الورشة، أجاب المستشار يوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس بالتعاون مع أعضاء لجنة إدارة الانتخابات عن استفسارات الحضور، مما أسهم في توضيح المزيد من التفاصيل والإشكاليات المحتملة في عملية تسجيل الناخبين، وضمان نجاح هذا العمل الوطني الكبير.

الشارقة
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