طلبات عمل ومقابلات في «الشارقة للتوظيف»

سعيد أحمد (الشارقة)

شهدت فعاليات المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ 25 المقام بمركز «إكسبو الشارقة»، إقبالاً كبيراً من الزوار والباحثين عن العمل خلال اليومين الماضيين، وبدأت بعض الجهات المشاركة بإجراء المقابلات واستقبال طلبات التوظيف.

ويوفر المعرض الذي يختتم فعالياته اليوم، فرصاً وظيفية نوعية في مختلف التخصصات، وبرامج التدريب والتأهيل المهني، وفرص عمل واعدة في المؤسسات المصرفية والمالية، في ظل المشاركة الواسعة من البنوك والمؤسسات المصرفية.

ويشكل المعرض الوطني للتوظيف الذي يفتح أبوابه من الساعة 11 صباحاً إلى 6 مساء، منصة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة وتعريفهم بالوظائف المتوافرة، وإتاحة المجال لهم للتعرف على اتجاهات سوق العمل وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الوظيفية، إلى جانب الدورات التدريبية التي تساهم في إكسابهم مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وقالت فضيلة المرزوقي، رئيس الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي: «إن المصرف يحرص على المشاركة الفاعلة سنوياً في المعرض الوطني للتوظيف، لدعم استراتيجية التوطين من أجل زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع المالي والمصرفي، والعمل على تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، واستقطاب الكفاءات المؤهلة للالتحاق بالمصرف وفروعه المختلفة في مختلف الوظائف المالية والإدارية والفنية، والتي تساهم في رفع نسب التوطين في القطاع المالي الذي يمثل ركيزة أساسية في خطط واستراتيجيات الدولة الهادفة إلى توفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، وفتح الفرص أمامهم للابتكار والإبداع والمشاركة بفعالية في خدمة بلدهم، وتنفيذ توجيهات قيادته الحكيمة».

وأكدت أن فريق العمل في جناح المصرف المشارك في المعرض، بدأ في تلقي طلبات الالتحاق بالمصرف من المواطنين حديثي التخرج والباحثين عن عمل، وتعريف الزوار بتفاصيل البيئة الوظيفية المحفزة التي يوفرها المصرف، وما توفره من فرص توظيف وتطوير وتدريب، في جو يسوده الاحترام والثقة. وأضافت المرزوقي: «إن الكوادر البشرية المواطنة تعتبر الأكثر قيمة في أصول المصرف، والتي تقوم عليها كل جهوده وبرامجه في سبيل تحقيق رؤيته وأهدافه الاستراتيجية»، مشيرة إلى أن البرامج التي يتبناها المصرف بهدف استقطاب المواطنين وتدريبهم وتأهيلهم، من خلال العديد من البرامج التدريبية الخاصة الهادفة إلى إعداد جيل جديد من القيادات الشابة، ومن بينها برنامج «مسار»، وبرنامج «رواد»، وبرنامج «مهنتي»، وهو ما انعكس إيجاباً في تطور خدمات المصرف، وتوسع قاعدة متعامليه على صعيد الأفراد والشركات، ونمو فروعه المختلفة، وارتفاع نسبة رضا وسعادة المتعاملين، وحصول المصرف على العديد من الجوائز المختلفة في مجالات التميز والجودة والموارد البشرية.

تدريب

بينت رحاب خلف، رئيس الموارد البشرية ببنك الاستثمار، أن مشاركة البنك تأتي بهدف استقطاب الشباب المواطنين لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي، وتشجيعهم على تولي مناصب حيوية في البنك، منها أقسام إدارة المخاطر والمالية والقروض، لافتة إلى أن البنك لديه برامج معينة لتدريب المواطنين، ليكونوا جاهزين للعمل.

وأشارت إلى أن نسبة التوطين حالياً في البنك تصل إلى 22%، ونعمل على زيادتها خلال الـ 3 سنوات المقبلة، لتصل إلى 45%، وذلك ضمن خطة تطويرية لاستقطاب المواطنين، مشيرة إلى أن المعرض الوطني للتوظيف، يعتبر منصة للتعريف عن كثب حول الوظائف المتوافرة والتخصصات المطلوبة في الجهات الحكومية والخاصة.