«النقل المتكامل» يفوز بجائزة الإدارة الرقمية المتميزة

أبوظبي (الاتحاد)

حصد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، جائزة ضمن جوائز القمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية، وذلك عن فئة «إدارة الموارد البشرية الرقمية المتميزة»، وذلك لجهود إدارة الموارد البشرية في المركز في تطبيق أفضل الممارسات والأنظمة الرقمية التي من شأنها تحقيق إدارة فعالة ومتكاملة ورقمية لمختلف مجالات إدارة الموارد البشرية في المركز. وجاء حفل تكريم الجائزة ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة للقمة الخليجية للموارد البشرية والممتدة على مدار 3 أيام في إمارة أبوظبي.