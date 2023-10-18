الجمعة 20 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نورة الكعبي تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

نورة الكعبي خلال استقبال السفيرة لوسي بيرجير (وام)
19 أكتوبر 2023 02:13

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 68 طنا من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة
رئيس الدولة يترأس وفد الإمارات في قمة مجلس التعاون و"الآسيان"

التقت معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي. بحثت معاليها، خلال اللقاء مع  لوسي بيرجير، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، وناقشتا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم. وأكدت معاليها أن دولة الإمارات حريصة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مشيرة إلى الشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات مع عدد من الدول الأوروبية، وبما يسهم في خلق آفاق واعدة للتعاون في مختلف المجالات.

نورة الكعبي
الإمارات
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 68 طنا مساعدات غذائية إلى قطاع غزة
علوم الدار
الإمارات ترسل 68 طنا من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة
اليوم 16:04
«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير
الرياضة
«البايرن» يرفض «التسرع» مع نوير
اليوم 16:03
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تشهد مشاركة المصري رضا
اليوم 16:00
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
الرياضة
الياباني ميتوما مستمر مع برايتون حتى 2027
اليوم 15:35
ميسي يعود إلى «كامب نو»
الرياضة
ميسي يعود إلى «كامب نو»
اليوم 15:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©