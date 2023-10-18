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علوم الدار

«زايد العسكرية» توقع مذكرة تفاهم

ريم الهاشمي والحضور خلال التوقيع (وام)
19 أكتوبر 2023 02:13

أبوظبي (وام)

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وقعت جامعة زايد العسكرية، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي، مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية أكاديمية مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة السوربون أبوظبي، وأكاديمية ربدان، وذلك في إطار التعاون المثمر بين المؤسسات التعليمية في الدولة. 
تأتي هذه الشراكة تعزيزاً لمستوى التعليم العسكري والأكاديمي، وتقديم فرص جديدة ومتنوعة للمرشحين المتطلعين للالتحاق بجامعة زايد العسكرية لتطوير مهاراتهم، وتحقيق التطلعات المستقبلية.
تعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم والتعاون الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتيح للمرشحين فرصاً واعدة من التدريب والتأهيل، ما يعزز كفاءتهم الأكاديمية، ويصقل خبراتهم العلمية والعملية.

ريم الهاشمي
جامعة زايد
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
جامعة السوربون أبوظبي
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