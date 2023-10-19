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حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بتكليف المجلس التنفيذي بتنظيم حوكمة البيانات وإدارتها على مستوى الإمارة

حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بتكليف المجلس التنفيذي بتنظيم حوكمة البيانات وإدارتها على مستوى الإمارة
19 أكتوبر 2023 13:02

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن حوكمة البيانات وإدارتها في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يكلف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتنظيم حوكمة البيانات وإدارتها على مستوى الإمارة، وله في سبيل ذلك اعتماد السياسات والمعايير وإصدار الأدلة الإرشادية لكل ما يتعلق بتنظيم حوكمة البيانات وإدارتها في الإمارة.

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وبموجب القرار تلتزم كل الجهات الحكومية المحلية (المركزية واللامركزية) والجهات شبه الحكومية في إمارة الشارقة بتطبيق السياسات والمعايير والأدلة الصادرة والمعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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