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المرر يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التطورات في فلسطين

المرر يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التطورات في فلسطين
19 أكتوبر 2023 14:12

 ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة أمس، بناء على دعوة مشتركة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية (رئيس اللجنة التنفيذية) وجمهورية باكستان الإسلامية، لمناقشة تطورات الأوضاع القائمة في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وبعد إدلاء الدول الأعضاء ببياناتها، اعتمد الاجتماع الاستثنائي بياناً ختامياً يدعو من بين أمور أخرى، إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار ومطالبة كافة الدول والمجتمع الدولي إلى المسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، وإدانة الاستهداف السافر من قبل القوات الإسرائيلية للمستشفى الأهلي المعمداني والذي أدى إلى قتل وجرح المئات، واعتباره جريمة من جرائم الحرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ودعا البيان إلى المحافظة على أرواح المدنيين كافة وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال، ورفض دعوات التهجير لسكان قطاع غزة.

وأكد البيان على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، كما استهجن ازدواجية المعايير في مواقف المجتمع الدولي عندما يتعلق بالأمر بحقوق الشعب الفلسطيني.

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كما أكد على أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وتحديداً حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين، وفي إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية.

المصدر: وام
قطاع غزة
الإمارات
خليفة شاهين المرر
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