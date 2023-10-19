جزيرة السعديات ـ أبوظبي الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط للسنة الثانية عشرة على التوالي

حصدت جزيرة السعديات أبوظبي لقب "الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط" للسنة الـ 12 على التوالي من قبل جوائز السفر العالمية، التي تعد بمثابة أوسكار صناعة السياحة والسفر في العالم، في خطوة تؤكد مكانة الجزيرة الرائدة كأفضل وجهة شاطئية في الشرق الأوسط.

وتكرّس جزيرة السعديات أبوظبي جهودها للحفاظ على بيئتها الطبيعية وحماية الحياة البرية والبحرية فيها، وتواصل العمل لتعزيز جاذبيتها كوجهة متناغمة ومستدامة وموطن لمنظومة بيئية متنوعة من الأحياء البحرية والبرية المحمية، لتوفر بذلك وجهة مثالية تتيح للسكان والزوار التناغم والتواصل مع الطبيعة البكر لإمارة أبوظبي.

وتقع منارة السعديات وسط المنطقة الثقافية في السعديات، وتعتبر ملاذاً لعشاق الفنون والثقافة والباحثين عن استكشاف مجموعة واسعة من التعابير الفنية، حيث تستضيف منارة السعديات على مدار العام العديد من المعارض والعروض الفنية وعروض الأفلام وورش العمل والحوارات الثقافية التي تستكشف جميعها المفاهيم الثقافية المعاصرة التي تهم مجتمع الفن والثقافة.