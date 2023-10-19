دائرة البلديات والنقل بأبوظبي تكشف عن مركبة تفتيش مبتكرة في "جيتكس"

تشارك دائرة البلديات والنقل ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2023، المقام حاليا في دبي ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري تحت شعار "عام تصوّر الذكاء الاصطناعي في كل شيء".

وستكشف دائرة البلديات والنقل خلال المعرض عن مركبة تفتيش متطورة سترسي معياراً جديداً لعمليات التفتيش في قطاع البلديات والنقل، وستتم إزاحة الستار عن هذه المركبة المبتكرة والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما ستوقع الدائرة مذكرتي تفاهم، الأولى مع شركة التكنولوجيا العالمية العملاقة "أمازون" للاستعانة بخدمات "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في مجالات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والثانية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للتعاون في تنفيذ الدراسات والأبحاث المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

وقال سعادة عمر النعيمي، المدير العام للشؤون المؤسسيــة في دائرة البلديات والنقل:"ينسجم معرض جيتكس جلوبال 2023 مع دور الدائرة في تصدّر مسار التقدم التكنولوجي، ورفع سوية الخدمات المقدمة، والمساهمة في التطوير المستمر للبنية التحتية للبلديات والنقل في أبوظبي".

وأضاف سعادته: "تُعد مشاركتنا في هذا المعرض محطة رئيسية في رسم مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن قطاع البلديات والنقل، ومع وجود 40 مركبة تفتيش ذكية ستدخل حيز الخدمة خلال عام 2023، يبشر الأمر بمستقبل أكثر أماناً في التنقل على الطرقات".