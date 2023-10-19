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علوم الدار

انخفاض في درجات الحرارة غداً

أبوظبي
19 أكتوبر 2023 21:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف.
يحدث المد الأول عند الساعة 15:24 والمد الثاني عند الساعة 05:50 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 23:01.في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والمد الثاني عند الساعة 02:07 والجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

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المصدر: وام
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