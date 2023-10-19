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رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء النرويج الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين في غزة

رئيس الدولة يبحث مع رئيس وزراء النرويج الأوضاع الإنسانية وحماية المدنيين في غزة
19 أكتوبر 2023 22:00

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً، من معالي يوناس غار ستوره رئيس وزراء النرويج الصديقة بحثا خلاله الأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة وأولوية ضمان الحماية الكاملة لهم وفق القانون الإنساني الدولي، إضافة إلى تعزيز المساعي الدبلوماسية لتأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها في هذا الشأن.
وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف التصعيد واحتواء الموقف، مشددين على أهمية الدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل ومنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيداً من العنف وعدم الاستقرار.
كما بحث سموه ورئيس وزراء النرويج، تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين وتنميته إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.

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