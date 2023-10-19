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جهات حكومية في أبوظبي تطلق حلولاً رقمية بتقنيات حديثة

جهات حكومية في أبوظبي تطلق حلولاً رقمية بتقنيات حديثة
19 أكتوبر 2023 23:24

أطلقت جهات حكومية في أبوظبي، اليوم الخميس، خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، مشاريع تقدِّم حلولاً رقمية مدعومة بتقنيات حديثة.
وقال الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، عبر منشور على موقع "إكس"، تويتر سابقاً، إن "جهات حكومية في أبوظبي تطلق، في اليوم الرابع لمعرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، مشاريع تقدِّم حلولاً رقمية مدعومة بأحدث التقنيات".
كما أضاف الحساب أن تلك التقنيات "تبرز مستوى الابتكار في مجال التحوُّل الرقمي في القطاعات الرئيسية".
وأضاف الحساب في منشور آخر أن "جهات حكومية في أبوظبي تواصل استعراض الابتكارات التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تدعم التحوُّل الرقمي في الإمارة".
وأضاف الحساب أن التقنيات الحديثة "تعزِّز الشفافية وإمكانية الوصول إلى الخدمات".
ويواصل المعرض فعالياته حتى 20 أكتوبر 2023.

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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