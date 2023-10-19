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36 مادة عضوية ضمن السلع الغذائية المدعومة للمواطنين في العين

36 مادة عضوية ضمن السلع الغذائية المدعومة للمواطنين في العين
20 أكتوبر 2023 02:21

العين (وام)

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أدرجت بلدية مدينة العين ممثلة بمراكز توزيع المواد الغذائية المدعومة 36 مادة عضوية بالتزامن مع اليوم العالمي للأغذية والذي يصادف منتصف أكتوبر الجاري، وذلك من منطلق توفير البدائل الصحية لتعزيز ورفع مستوى وعي المجتمع بتبني نمط حياة صحي.
وحرصت البلدية على تنوع المنتجات العضوية بين مواد الدواجن والألبان والأجبان والتمور، تلبية لاحتياجات المواطنين من المواد الغذائية المدعومة والمخفضة ولتحقيق التنوع في المواد المعروضة، للمساهمة في نشر الوعي بتبني الأنماط الغذائية الصحية ونشر مفاهيم السلامة الغذائية بين مختلف فئات المجتمع. وبلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المواد الغذائية المدعومة أكثر من 41 ألفاً للربع الثالث من العام الحالي، ممن قاموا بصرف المواد الغذائية في مختلف منافذ توزيع المواد الغذائية التي حددتها بلدية مدينة العين للتسهيل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية بسهولة ويسر، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين من طلب خدمة صرف المواد الغذائية 97% لغاية الربع الثالث من عام 2023.وتسعى بلدية مدينة العين لتطوير خدمة السلع الغذائية المدعومة للأسر المواطنة، حيث تم إدراج مجموعة واسعة من السلع الغذائية ليصل عددها في النظام أكثر من 266 سلعة ومادة غذائية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، وتتوفر في 11 مركزاً لتوزيع المواد الغذائية بالإضافة إلى توافرها في 25 فرعاً بجمعية العين التعاونية وذلك وفق أوقات عمل مرنة تتناسب مع جميع فئات المتعاملين ، كما يمكن للمتعامل الحصول على الخدمة إلكترونياً من خلال منصة الخدمات الحكومية «تم» مع توفير خدمة التوصيل. ودعت بلدية مدينة العين الأسر المواطنة للاستفادة من خدمة السلع الغذائية من خلال التسجيل والحصول على الخدمة من مختلف القنوات، حيث يحق لكل مواطن يحمل خلاصة قيد الحصول على الخدمة بناء على النظم والقوانين المتبعة.

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