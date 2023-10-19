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علوم الدار

«الشبكة لأجل الصحة» بالشارقة الثلاثاء

«الشبكة لأجل الصحة» بالشارقة الثلاثاء
20 أكتوبر 2023 02:21

الشارقة (وام)

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تحت رعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تستضيف الجامعة الثلاثاء المقبل فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة «الشبكة.. نحو الوحدة من أجل الصحة - TUFH2023» تحت شعار «ما وراء الحدود.. العدالة الصحية من خلال ثقافة التعلم»، بمشاركة علماء وباحثين من 37 دولة.
ويقدم الباحثون والعلماء خلال جلسات المؤتمر - الذي يقام بقاعة الرازي بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية - محاضرات وعروضًا تناقش موضوع المؤتمر الرئيس الذي يدور حول تعزيز تبادل المعرفة والنهوض بتعليم الرعاية الصحية.

الشارقة
جامعة الشارقة
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