جامعة أبوظبي تعرض مشاريع بحثية للواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك جامعة أبوظبي في فعاليات النسخة الثانية من معرض الخليج للتعليم والتدريب 2023، الذي يُقام يومي 24 و25 أكتوبر في العاصمة أبوظبي. وتستعد الجامعة إلى استعراض أحدث ابتكاراتها وتصنيفاتها واعتماداتها العالمية، إلى جانب عدد من أبرز المشروعات البحثية التي طورها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتركز هذه المشاريع البحثية على مجالات هندسة متعددة منها تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية، ويقع جناح الجامعة رقم B2 في قاعة «إرث».

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: نعتز بالمشاركة في النسخة الثانية من معرض الخليج للتعليم والتدريب، الحدث الذي يقدم دوراً محورياً في تمكين الطلبة من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية. تحتضن جامعة أبوظبي اليوم مجتمعاً طلابياً ينتمي إلى أكثر من 100 جنسية مختلفة، مواصلة ترسيخ مكانتها كوجهة مختارة في المنطقة تستقطب الطلبة من البلدان المجاورة ومن حول العالم.

وكجزء من فعاليات المعرض، يشارك ممثل عن جامعة أبوظبي في عرض «ميدبوينت توك» الافتراضي لتسليط الضوء على مسيرة جامعة أبوظبي على المدى الأعوام العشرين الماضية والإنجازات التي حققتها بما في ذلك تصنيفها في المرتبة ال13 عالمياً بين أفضل الجامعات الصغيرة، وحصولها على المرتبة الـ58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً وفق تصنيف «التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمي 2023»، حيث تأتي هذه التصنيفات وغيرها الكثير انعكاساً للإنجازات التي حققتها الجامعة في المجالات التعليمية والبحثية والأكاديمية.