سفيرة الإمارات في القاهرة: رابطة خريجي جامعة الشارقة في مصر تزيد عمق العلاقات الوثيقة بين الجانبين

القاهرة (وام)

أكدت مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة للدولة لدى جامعة الدول العربية أن زيارة وفد جامعة الشارقة إلى جمهورية مصر العربية مثل فرصة ثمينة للتعاون وفتح آفاق الشراكة بين الجامعة والمؤسسات التعليمية المصرية، خاصة في ظل الخطط الاستراتيجية والبرامج الحديثة التي تطرحها جامعة الشارقة، بما يدعم الجامعة وأنشطتها العلمية، ويعود بالنفع كذلك على الشركاء من الجامعات ومراكز البحث المصرية.

وكانت جامعة الشارقة أعلنت خلال زيارة الوفد عن تأسيس اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي جامعة الشارقة في مصر خلال ملتقى عقدته في القاهرة لتكون اللجنة التنفيذية الثالثة التي تم تأسيسها خارج الدولة بعد اللجنة التنفيذية الأولى للرابطة التي أُسست في شهر يناير الماضي بدولة الكويت، وكذلك اللجنة التنفيذية الثانية التي أسست بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو الماضي.

وأكدت السفيرة في كلمة ألقاها نيابة عنها الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا في سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية أنها على ثقة تامة بأن رابطة خريجي جامعة الشارقة في مصر سوف تزيد من العلاقات الوثيقة التي تجمع بين خريجي الجامعة في دولة الإمارات ومصر والدول الأخرى.

وجاء تأسيس الرابطة في إطار حرص جامعة الشارقة على توطيد وتدعيم علاقتها مع خريجيها المتواجدين في مختلف دول العالم، وضمن الخطة العامة لرابطة الخريجين لتطوير أنشطتها وخدماتها للأعضاء. حضر التدشين الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع. ورحب الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا بوفد جامعة الشارقة، مشيراً في الكلمة التي ألقاها نيابة عن سعادة مريم خليفة الكعبي إلى أن جامعة الشارقة أسسها في العام 1997 رائد العلم والثقافة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويعمل على تطويرها وتعزيز مكانتها رئيسها الحالي سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة. وأوضحت السفيرة أن زيارة وفد جامعة الشارقة إلى جمهورية مصر العربية تمثل فرصة ثمينة للتعاون وفتح آفاق الشراكة بين الجامعة والمؤسسات التعليمية المصرية، خاصة في ظل الخطط الاستراتيجية والبرامج الحديثة التي تطرحها جامعة الشارقة، بما يدعم الجامعة وأنشطتها العلمية، ويعود بالنفع كذلك على الشركاء من الجامعات ومراكز البحث المصرية.وأكدت على الثقة التامة بأن رابطة خريجي جامعة الشارقة في مصر سوف تزيد من العلاقات الوثيقة التي تجمع بين خريجي الجامعة في دولة الإمارات ومصر والدول الأخرى.

من جانبه وجه الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة خلال الحفل رسالة مصورة لخريجي الجامعة نقل تحيات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة وتحياته وأعضاء أسرة جامعة الشارقة. وقال للخريجين: «إن ما تقومون به من مشاركات حقيقية في نهضة ورفعة وطنكم في مختلف آفاق تخصصاتكم وميادين عملكم، تمثلون الجامعة التي عملت على تأهيلكم أفضل تمثيل وتعبرون عما قدمته لكم من تأهيل علمي ومعرفي ومهاري».

وقدمت الدكتورة أمل آل علي مدير مكتب الرابطة خلال الاحتفال عرضاً تعريفياً تضمن نبذة عن الرابطة وأهدافها والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الأكاديمي الحالي ومنها تنظيم الملتقيات والمنتديات الخاصة بالتوظيف والورش التدريبية بالإضافة إلى التعريف بأعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة والهيكل الإداري لها وخطتها المستقبلية من الفعاليات والأنشطة.