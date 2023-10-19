30 جهة حكومية وخاصة تعرض برامج تدريبية في «الشارقة للتوظيف»

سعيد أحمد (الشارقة)

اختتمت أمس فعاليات المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ 25، الذي أقيم بمركز إكسبو الشارقة لمدة 3 أيام، حيث شهد عرض العديد من الوظائف في الجهات المشاركة، وإقبالاً كبيراً من الزوار والباحثين عن العمل.

وقدمت 30 جهة حكومية وخاصة مشاركة في المعرض، فرصاً وظيفية نوعية في مختلف التخصصات، وبرامج تدريب وتأهيل مهني، وفرص عمل واعدة في المؤسسات المصرفية والمالية، بهدف استقطاب الكفاءات المواطنة وزيادة نسبة التوطين في الإدارات العليا والمناصب الحيوية.

وقد شكل المعرض الوطني للتوظيف، منصة رائدة لجذب واستقطاب الكوادر المواطنة وتعريفهم بالوظائف المتوفرة، وإتاحة المجال لهم للتعرف على اتجاهات سوق العمل وتنمية قدراتهم ومؤهلاتهم الوظيفية، إلى جانب الدورات التدريبية التي تسهم في إكسابهم مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

استقطاب الكفاءات

وقال علي المهيري، مدير أول للتوظيف للموارد البشرية بشركة “بيئة”، إن مشاركة الشركة تأتي ضمن مساعيها وجهودها الدؤوبة الهادفة إلى استقطاب الكفاءات المواطنة إلى قطاع الاستدامة، وتزويدهم بالمهارات الضرورية من خلال الدورات التدريبية وتوفير الوظائف المناسبة لهم، لافتاً إلى أن الشركة تحرص على المشاركة في هذا المعرض منذ سنوات طويلة، لما يتيحه من فرص كبيرة للتواصل والالتقاء بين الجهات المشاركة والباحثين عن عمل، ودعماً للجهود التي تقوم بها الحكومة لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وزيادة نسب التوطين في القطاعين العام والخاص.

وأكد إن “بيئة” تبذل ما في وسعها من أجل تمكين أبناء الوطن لبناء مستقبلهم المهني في قطاع الاستدامة، باعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة والتي تشهد زخماً كبيراً ونمواً مستمراً، مؤكداً استمرارها في تطوير وتدريب المواطنين لجعلهم أكثر تميزاً، وأكثر وعياً بمتطلبات السوق والقطاع.

وأشار إلى استقطاب المواطنين حديثي التخرج، لتمكينهم في شق طريقهم نحو حياة مهنية ناجحة، لافتاً إلى إن الشركة لديها مشاريع جديدة في مختلف مناطق الدولة، أهمها في أبوظبي والعين، وتسعى إلى استقطاب الكفاءات المواطنة لتدريبهم وتأهيلهم للمناصب الحيوية.

وظائف مختلفة

وقال حميد احمد، مدير استقطاب المواهب والتوطين في بنك ابوظبي التجاري، إن مشاركة البنك في المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ 25 بمركز إكسبو الشارقة، جاءت من أجل استقطاب المواطنين خريجي الثانوية والجامعة، من خلال توفير وظائف في مختلف الإدارات والأقسام والتخصصات.

وأضاف أن البنك يسعى إلى زيادة نسبة التوطين من خلال مشاركاته في معارض التوظيف، حيث يطرح العديد من الشواغر الحيوية لجذب المواطنين، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية وتأهيلية، تلبي تطلعاتهم وقدراتهم في العمل بالقطاع المصرفي والمالي.