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توصيل الكهرباء لـ 694 مشروعاً في الشارقة

خلال عمليات التوصيل (من المصدر)
20 أكتوبر 2023 02:22

الشارقة (الاتحاد)

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أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنها تعمل على تلبية متطلبات القطاعات كافة في مجال توصيل الكهرباء للمشاريع الجديدة بمدينة الشارقة، حيث أنجزت خلال الربع الثالث من عام 2023 توصيل الكهرباء لـ 694 مشروعاً بحمولة تصل إلى 106 ميجا فولت أمبير، وتمديد مغذيات شبكتي الجهد المنخفض والمتوسط بطول 109 كيلومتـرات، وشملت هذه المشاريع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مثل المؤسسات التعليمية والصحية، والسكنية والتجارية والصناعية. وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لضمان سلامة وأمان التوصيلات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. وتعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير أفضل الخدمات للمناطق والقطاعات كافة بإمارة الشارقة. وأضاف أن الهيئة توفر بيئة إيجابية تعزز التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المختلفة والاستشاريين والمقاولين، وتحفز الابتكار، لتسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات، لترسيخ ريادة وتميز الهيئة.

الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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