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النيابة العامة للدولة تحصل على جائزة «جلوبي العالمية 2023»

النيابة العامة للدولة تحصل على جائزة «جلوبي العالمية 2023»
20 أكتوبر 2023 02:22

أبوظبي (وام)

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حصلت النيابة العامة للدولة على جائزة جلوبي العالمية 2023 فئة «فريق تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكاراً للعام 2023»، ضمن جائزة «جلوبي العالمية للأعمال»، وذلك تقديراً لجهود المركز الإعلامي في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية، وترسيخ الرسائل الإعلامية الهادفة، وابتكار محتوى إبداعي يواكب المتغيرات ويساهم في تعزيز مكانة النيابة العامة الريادية في كافة المجالات.
وتعد جائزة «جلوبي العالمية للأعمال» إحدى أبرز الفعاليات العالمية التي تقام لتكريم الجهات والأفكار المثمرة والإبداعية في قطاع الأعمال، والاعتراف بالإنجازات، والأفكار الملهمة.
وأكد الدكتور سعيد بالحاج رئيس المركز الإعلامي بالنيابة العامة للدولة، أن تطوير الخطط الإعلامية المتكاملة والفعالة يأتي في مقدمة أولويات المركز الإعلامي وبما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة للدولة مع مراعاة احتياجات المتعاملين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الوسائل والآليات الجديدة في عالم صناعة المحتوى كونها تسهم في إبراز الرسائل والقيم الإيجابية التي تتبناها النيابة العامة للدولة في كافة مشاريعها ومبادرتها، علاوة على قدرتها على بناء جسور التواصل مع مختلف فئات الجمهور وعلى اختلاف توجهاته.

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