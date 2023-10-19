«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في منتدى إقليمي

القاهرة (وام)

شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بوفد برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة في فعاليات المنتدى الحواري الإقليمي «مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد»، الذي استضافته القاهرة واختتم أمس.

وقدم وفد الهيئة برئاسة مقصود كروز ورقة عمل بعنوان «آفاق الابتكار التكنولوجي في تطوير المسار التعليمي: مقاربة حقوقية» تناولت التعليم باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وبيان أهمية مواكبة التطور التكنولوجي المعاصر في المسيرة التعليمية لتحقيق المستقبل المنشود. تناول المنتدى في الجلسات ومجموعات العمل عدداً من الموضوعات في مجالات التعليم ودور المؤسسات التعليمية والتربوية في تعزيز التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج التعليمية بما يضمن العدل والمساواة للجميع.

ينظم المنتدى كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

ويعد المنتدى منصة لتبادل الرؤى والخبرات الحقوقية والتعاون المشترك بين المنظمات والمؤسسات المشاركة.