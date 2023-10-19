2.3 مليون معاملة ذكية لـ «صحة دبي» خلال 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

تواصل هيئة الصحة في دبي جهود التحوّل الذكي لتطوير منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، عبر خدمات ذكية ومنصات وتطبيقات رقمية تواكب مستجدات العصر وتختصر الوقت والجهد، وتسهم في تقديم أفضل الخدمات وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل مع أفراد المجتمع.

وفي هذا الإطار، شهدت هيئة الصحة في دبي معدلات مرتفعة على صعيد التحول الذكي، واستدامة القطاع الصحي، حيث حققت الهيئة 98.55% في نسبة الاكتمال الرقمي، و98.91% في أتمتة العمليات الداخلية، و93.42% في مجال التبني الرقمي، و100% في نسبة التفتيش الذكي عن بعد من خلال نظام «راصد».

مشاريع التحول الذكي

من بين المشاريع والمبادرات التي أنجزتها وتعمل عليها الهيئة في مجال التحول الذكي للخدمات الطبية، «منصة نابض» المخصصة للتبادل الآمن لمعلومات الرعاية الصحية الموثوقة بين المنشآت الصحية المرخصة في إمارة دبي، حيث تُمكّن المنصة مُقدّمي الرعاية الصحية من مشاركة السجلات الطبية الموحدة للمريض والوصول لتلك السجلات بأمان من جميع المنشآت الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص في دبي، ما يسهم في تقديم رعاية طبية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، في حين وصل عدد الملفات الطبية الموحّدة في دبي، والمتوفرة على منصة «نابض» إلى 7.8 مليون ملف طبي، وبلغ عدد الرسائل التي تحتوي على بيانات صحية تم تبادلها عبر المنصة منذ إطلاقها في أكتوبر 2020 أكثر من 352 مليون رسالة تحتوي على بيانات جديدة من المنشآت الصحية المرتبطة بالمنصة.

منصة «شريان»

في الوقت نفسه تواصل هيئة الصحة في دبي تطوير منصة «شريان»، للارتقاء بـخدمات المنشآت الصحية، وخدمات ترخيص المهنيين التي يتم تقديمها عن طريق النظام مع موائمة النظام مع القوانين والتشريعات الخاضعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. وقد أجرت الهيئة العديد من التحسينات على واجهة المنصة للتسهيل على المستخدم، إلى جانب تحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، ومنها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتقليل المدة الزمنية لاستيفاء المعاملات ذات العلاقة.

وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها في منصة «شريان» منذ أتمتة النظام عام 2019، حتى النصف الأول من العام الجاري أكثر من 4 ملايين معاملة، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم تسجليهم في دبي 85 ألف مهني صحي، ووصل عدد المتقدمين للامتحانات الإلكترونية 76 ألف مهني، وبلغ إجمالي المهنيين ممن تم تدقيق شهادتهم 116 ألف مهني، خلال الفترة نفسها.

نظام حصانة

وفي إطار مواصلة عمليات التحول الذكي، تعمل هيئة الصحة في دبي على استبدال النظام القديم لإدارة الصحة العامة، بآخرَ حديث ليتم استخدامه من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في دبي ضمن القطاعين الحكومي والخاص بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات، وذلك لإدارة التحصين ورصد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى خدمات التطعيم. ويبلغ عدد مستخدمي نظام حصانة 5473 مستخدما من موفري الخدمات ذات الصلة، بينما بلغ عدد العملاء في النظام أكثر من 15 مليوناً 885 ألفاً، وعدد المرافق الصحية التي يمكن الوصول إليها في نظام حصانة 991 مرفقاً.

وسجل عدد المعاملات الذكية التي أجراها المتعاملون على منصات هيئة الصحة في دبي خلال النصف الأول من عام 2023 زيادة ملحوظة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ شهد أكثر من 2 مليون معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات للنصف الأول لعام 2023 أكثر من 2 مليون و300 ألف معاملة بزيادة نسبتها 13%.

كما سجلت التطبيقات الذكية زيادة ملحوظة في عدد معاملات خدمات التراخيص الصحية بنسبة قدرها 25% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ عدد المعاملات خلال العام الجاري 667 ألف معاملة، مقارنة بـ533 ألف معاملة خلال عام 2022.

الذكاء الاصطناعي

ضمن جهود الهيئة يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم أهلية المهنيين الصحيين في القطاع الصحي للحصول على رخصة مزاولة المهن الطبية، وتم تقييم ما يزيد على 70 ألف متقدم من خلال منصة «شريان» خلال النصف الأول من عام 2023.