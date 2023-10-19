جامعة العين تحتفل بتخريج دفعة «عام الاستدامة»

أبوظبي (وام)

احتفلت جامعة العين بتخريج الفوج السابع عشر -دفعة عام الاستدامة- تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في الحفل الذي أقيم أمس الأول في فندق قصر الإمارات بأبوظبي. حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين وأصحاب السعادة ممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء مجلس العمداء، ورؤساء الوحدات والأقسام والمراكز، وأولياء أمور الخريجين.وألقى كلمة راعي الحفل الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي توجه بالتهنئة للخريجين والخريجات قائلاً: «لتعلموا أن هذا التخرج هو خطوة مهمة على طريق أن تكونوا ناجحين في حياتكم، تحققون كل ما تتطلعون إليه من آمال وطموحات».

وأضاف: «أمامكم الآن فرصة أكيدة لأن تنطلقوا إلى آفاق أوسع وأرحب من التزود بالمعارف ومن التعلم المستمر ومن الإبداع والابتكار والالتزام بالقيم الإنسانية الأصيلة وأخذ المبادرة في خدمة أنفسكم ومجتمعكم ووطنكم».

وأشار إلى المكانة المتقدمة التي تحظى بها جامعة العين بين جامعات الدولة والمنطقة وفي التصنيفات العالمية، وسعيها المستمر لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة تحافظ على ثقافة الوطن وتعد الطالب للعمل والحياة معاً.

ودعا راعي الحفل الخريجين والخريجات للإسهام في تحقيق الاستدامة في مسيرة المجتمع بالعمل الجاد والإتقان في الأداء لتحقيق أمانيهم وطموحاتهم وأحلامهم.

وعبر الدكتور نور الدين عطاطرة، نائب رئيس مجلس الأمناء، عن فخره بتخريج جيل جديد من الشباب الواعي المثقف، وأن حفل التخريج ما هو إلا تحقيق لرؤية جامعة العين بتخريج جيل طموح قادر على خدمة وطنه وتلبية احتياجاته، وأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون وجود قيادة حكيمة ذات رؤية استشرافية نحو المستقبل، تحرص على تقديم الدعم لمنابر العلم كافة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستكمل مسيرة التطوير من بعده بخطى ثابتة ورؤية ثاقبة دعماً لمسيرة العلم والتعليم.

من جانبه، قال الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، إن إطلاق شعار دفعة عام الاستدامة على الفوج السابع عشر من خريجي وخريجات جامعة العين يأتي تزامناً مع عام الاستدامة في الإمارات، مؤكداً اهتمام جامعة العين بالمساهمة في تحقيق الاستدامة سواء داخل الجامعة أو على مستوى المجتمع الخارجي.

ودعا خريجي هذه الدفعة إلى مواصلة الاستزادة من المعرفة وتطوير النفس باعتبارهم سفراء للعلم والمعرفة، مؤكداً أن جامعة العين حريصة على دعم خريجيها باعتبارهم سفراء لها وذلك في إطار سعيها للارتقاء بمستوى التعليم واستمرارية الحصول على الاعتمادات الأكاديمية الدولية والتصنيفات العالمية التي من شأنها أن تعزز شهادة الطالب الجامعي مما يخلق له فرص عمل أوسع، وبالتالي تعزيز مكانة الخريجين في سوق العمل.

350 طالباً

ضم حفل تخريج دفعة عام الاستدامة 350 طالباً وطالبة ممن أنهوا متطلبات التخريج في الفصلين الأول والثاني، والفصلين الصيفيين الأول والثاني للعام 2022-2023 من مقري الجامعة في العين وأبوظبي.