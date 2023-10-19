الإمارات تواصل حملة «تراحم من أجل غزة»

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل حملة “تراحم من أجل غزة” غداً السبت جهودها لإغاثة المتضررين من الحرب في القطاع، حيث تنطلق من إمارة دبي فعالية لتجهيز المساعدات العينية بجهود المتطوعين من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتنطلق يوم بعد غد الأحد الحملة من أبوظبي والشارقة.

وفي قاعة الرمال بإمارة دبي، تشرف غداً مؤسسة دبي العطاء على الحملة التي تهدف في يومي السبت والأحد إلى تجهيز 25 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

ووجهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدعوة إلى المتطوعين للمساهمة في الحملة التي ستنطلق من أبوظبي بعد غدٍ الأحد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً، بإشراف الهيئة. فيما يتزامن معها في ذات اليوم حملة أخرى ستنطلق في مركز إكسبو الشارقة من 9 صباحاً -2 ظهراً، بإشراف جمعية الشارقة الخيرية.

ويمكن للراغبين بالتطوع للمشاركة في تجهيز السلال الاغاثية التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة «متطوعين. امارات» ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة برنامج دبي للتطوع، ومنصة مركز الشارقة للتطوع، ومنصة يوم لدبي.

وتأتي الفعاليتان المجتمعيتان غداً السبت وبعد غدٍ الأحد، بعد النجاح الذي حققته الحملة الأحد الماضي في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد بمشاركة أكثر من 4500 متطوع قاموا بتجهيز 13 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية المخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية.

وتستقبل مراكز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أنحاء الدولة التبرعات العينية، حسب المواد الموضحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، كما تستقبل المساعدات النقدية حسب الحسابات البنكية والرسائل النصية الموضحة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وانطلقت حملة «تراحُم من أجل غزة» في دولة الإمارات الأسبوع الماضي، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

وتعكس حملة «تراحُم من أجل غزة» جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

معاناة

تسعى الحملة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، والنساء.

وتأتي المبادرات المجتمعية استكمالاً لجهود الدولة لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق بمبلغ قدره 20 مليون دولار، لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

ويأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

كما وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.