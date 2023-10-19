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علوم الدار

أكاديمية سيف بن زايد تبحث تعزيز التعاون مع الشرطة النيوزيلندية

أكاديمية سيف بن زايد تبحث تعزيز التعاون مع الشرطة النيوزيلندية
20 أكتوبر 2023 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مبنى الأكاديمية بروس أوبراين الملحق الإقليمي الجديد للشرطة النيوزلندية في منطقة أوروبا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل الشرطي والأمني وتعزيز التعاون المستقبلي بمجالات التدريب العلمي بين شرطة أبوظبي والشرطة النيوزيلندية وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التي تعزز الأمن والأمان والاستقرار. وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة التطورات التي يشهدها مجال التدريب والتعرف على مختلف الخبرات الأمنية والتي تسهم في صقل خبرات وإمكانات منتسبي شرطة أبوظبي بما يعزز جهودهم في الارتقاء بمسيرة العمل إلى الأفضل.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
الإمارات
نيوزيلندا
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