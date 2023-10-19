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الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات «البرلماني الدولي»

الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات «البرلماني الدولي»
20 أكتوبر 2023 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، في اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 212 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية بجمهورية أنغولا في العاصمة لواندا خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2023.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من: سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. 
ومن المقرر أن يشارك معالي الدكتور علي النعيمي بصفته عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلا للمجموعة الجيوسياسية العربية، في اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومجموعة الشراكة بين الجنسين، والفريق المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية.

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