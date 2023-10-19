الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون

دبي (الاتحاد)

شارك محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، في الاجتماع الـ (26) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام بسلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الإعلام بدول المجلس، وحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، على أهمية مخرجات وتوصيات اجتماع وزراء الإعلام في تنفيذ توجهات قيادة دول مجلس التعاون لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة التي تمر بها صناعة الإعلام، وإحداث نقلة نوعية في الإعلام الخليجي بمختلف مجالاته، والإسهام بشكل فاعل في المسيرة التنموية التي تشهدها دول المجلس.

وأشار أن الاجتماع يمثل منصة تعزز العمل الإعلامي الخليجي المشترك، وتخدم مساعي التعاون بين الدول الأعضاء، لما فيه تكامل الجهود في تطوير الإعلام الخليجي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تطوير آفاق الشراكة في تقديم محتوى إعلامي متميز يتماشى مع رسالة دول المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الإعلامي بين دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها قرار المجلس الأعلى الموقر بشأن اعتماد الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون (2023-2030)، والتي تهدف إلى رسم أهداف طموحة تعرض التطلعات المشتركة لتحقيق رؤية إعلامية خليجية موحدة، وهي الخطة المرفوعة إلى مقام المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - الموقر من اجتماعكم السابق الخامس والعشرين.