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علوم الدار

ولي عهد الشارقة يؤكد أهمية الاطلاع على التجارب التعليمية المتقدمة

سلطان بن محمد خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
20 أكتوبر 2023 02:22

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، صباح  أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.
وأكد سموه في مستهل الاجتماع أهمية الاطلاع على التجارب والممارسات التعليمية المتقدمة على مستوى دولة الإمارات والعالم، ومواكبة كل ما هو جديد لتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية، ورفدها بكل أسباب وأدوات التميز والإبداع، وتطبيق أفضل المناهج المتبعة، بما يضمن تأهيل مخرجات وطنية على درجة عالية من الكفاءة والاقتدار.
ووجه سموه بضرورة استكشاف وسبر المواهب لدى الطلبة وتنميتها وتطويرها، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم في جميع مراحل العملية التعليمية والتدريبية، بما ينعكس ويخدم العمل الأمني في المستقبل، من خلال رفد الأجهزة الشرطية بموارد بشرية مؤهلة وقادرة، والتي سيكون ثمار تميزها ونجاحها مزيداً من الأمن والاستقرار والتقدم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها، حيث اعتمد المجلس اللوائح التنظيمية والإجراءات الجديدة للأكاديمية. كما اعتمد المجلس موعد حفل تخريج الفوج الأول من طلبة الدكتوراه في تخصصات البحث الجنائي، وإدارة الشرطة، والفوج الخامس من طلبة الماجستير في تخصصات إدارة الشرطة، والبحث الجنائي، والجودة والتميز في العمل الأمني، وذلك في شهر نوفمبر المقبل. ووافق المجلس على طرح الأكاديمية لدرجة الدكتوراه في تخصص الجودة والتميز في العمل الأمني، بعد الحصول على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، كما أقرّ المجلس ترقية عدد من أعضاء الهيئة التعليمية من الضباط الحاصلين على درجة الدكتوراه.واطّلع المجلس على عرض مرئي تناول أوضاع طلبة الدفعة الـ 25 الذين التحقوا بصفوف الأكاديمية في هذا العام.   

الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
أكاديمية العلوم الشرطية
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