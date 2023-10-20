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رئيس الدولة يصل إلى الرياض على رأس وفد الإمارات إلى "قمة الرياض" بين مجلس التعاون و"الآسيان"

رئيس الدولة يصل إلى الرياض على رأس وفد الإمارات إلى "قمة الرياض" بين مجلس التعاون و"الآسيان"
20 أكتوبر 2023 10:53

 وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى مدينة الرياض ليرأس وفد الدولة إلى "قمة الرياض" الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة وتبدأ أعمالها اليوم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة .. في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

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ويضم وفد الدولة إلى القمة كلا من .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي علي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
السعودية
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