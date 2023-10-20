وزارة الدفاع تواصل استعداداتها للعرض العسكري "حصن الاتحاد 9"

تواصل وزارة الدفاع استعداداتها للنسخة التاسعة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 9 "، الذي يقام في الخامس من نوفمبر 2023 في جزيرة ياس في أبوظبي. ويشتمل "حصن الاتحاد 9" على العديد من الفعاليات، في مقدمتها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بما يعكس الجاهزية العالية والتنسيق الكامل والدقيق فيما بينها، بالإضافة إلى تنفيذ سيناريوهات ومناورات ميدانية تجسد القدرات والإمكانات القتالية المتطورة لمنتسبي قواتنا المسلحة في مسرح العمليات العسكرية.

وقال العقيد الركن إبراهيم مرهون الساعدي رئيس اللجنة التنظيمية العليا للعرض العسكري المشترك، إن "حصن الاتحاد 9" يأتي استمراراً لمسيرة رائدة من العروض العسكرية التي تهدف إلى إظهار القدرات العسكرية المتطورة والجاهزية العالية لمختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة في صون الوطن وحماية مكتسباته بما يعزز مسيرة البناء والتنمية والازدهار التي تشهدها الإمارات.

وأوضح أن العرض العسكري "حصن الاتحاد 9 " يهدف إلى تعزيز الفخر والاعتزاز بأبناء قواتنا المسلحة، ودورهم في التصدي باحترافية وكفاءة عالية للتحديات والتهديدات المحتملة وتضحياتهم الجليلة في خدمة الوطن والذود عن ثراه.

وأضاف رئيس اللجنة التنظيمية أن العرض العسكري يجسد مدى التكامل والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الوطنية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، في تسهيل مهمة تنظيم العرض وإنجاح هذا الحدث الذي يجسد فخر أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرضها بجهود قواتنا المسلحة.

وقال إن الاستعدادات لـ" حصن الاتحاد 9" تسير على قدم وساق من حيث تجهيز منصات العرض والمرافق المختلفة التي تسهل على الجمهور الوصول لمنطقة العرض العسكري بسهولة، إضافة إلى مواصلة عمليات التدريب والتحضير للعرض بمختلف فقراته، مشيراً إلى جاهزية موقع العرض العسكري بنسبة تفوق الـ 80% من حيث الإنشاءات والتدريبات والتحضيرات لأداء السيناريوهات العسكرية باحترافية عالية.

وأضاف أن العرض يشهد هذا العام إدخال سيناريوهات جديدة تعكس القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة باستخدام أحدث التقنيات في مسرح العمليات العسكرية، والتي سيتم توظيفها خلال العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" بالإضافة إلى تدشين القرية الترفيهية العائلية التي تفتح أبوابها للجمهور في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري ولمدة 10 أيام في جزيرة ياس في أبوظبي.

وأشار رئيس اللجنة التنظيمية إلى أن طبيعة موقع العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" في جزيرة ياس تتيح توظيف واستخدام جميع قدرات وإمكانات القوات المسلحة وإبراز دورها بمشاركة جميع الوحدات والتشكيلات.

وقال : " نستهدف حضور أكثر من 24 ألفا من الجمهور لمشاهدة العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" من موقع الحدث وذلك من خلال التنسيق مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة الذين يولون جُل الاهتمام لإنجاح هذا الحدث المهم".

الجدير بالذكر أن "حصن الاتحاد 9" يشهد مشاركة وحدات رئيسة من القوات المسلحة لإظهار القدرات العسكرية في القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه بالتعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري "حصن الاتحاد 9" دعوة عامة إلى الجمهور لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الاعتزاز حيث سيحظى الجمهور بمتابعة العرض العسكري "حصن الاتحاد 9" من قلب الحدث في جزيرة ياس في أبوظبي.