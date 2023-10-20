الإثنين 23 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"

رئيس الدولة يلتقي رئيس وزراء فيتنام على هامش "قمة الرياض"
20 أكتوبر 2023 16:13

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" معالي فام مينه تشين رئيس وزراء جمهورية فيتنام الإشتراكية..وذلك على هامش مشاركة سموه في "قمة الرياض" بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا " الآسيان" التي بدأت أعمالها اليوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث سموه ورئيس وزراء فيتنام ــ خلال اللقاء الذي جرى في مقر انعقاد القمة في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات ــ علاقات الصداقة ومسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

كما تناول اللقاء أهمية "قمة الرياض" بين مجلس التعاون و"الآسيان" ومخرجاتها في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على مختلف المستويات وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لبناء مزيد من الشراكات التنموية الشاملة بما يخدم تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار المستدام..إضافة إلى إيجاد آليات تضمن استدامة الحوار والتشاور وتعزيز التعاون مع الشركاء لتحقيق الاستقرار والتنمية في العالم أجمع.

حضر اللقاء..سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
فيتنام
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
الرياضة
«اليوفي» يُسقط ميلان في عقر داره
اليوم 01:18
رئيس الدولة مستقبلاً رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
رئيس الدولة: سنغافورة نموذج متميز في التنمية
اليوم 01:07
رئيس وزراء سنغافورة خلال الزيارة وفى الصورة ثاني الزيودي وجمال السويدي وكمال آر فاسواني والوفد المرافق (وام)
علوم الدار
رئيس وزراء سنغافورة يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 01:07
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
الأخبار العالمية
المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: «COP28» يحشد الجهد الجماعي العالمي لمواجهة تغير المناخ
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©